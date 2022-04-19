AB ve NATO'dan Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı sinyali - Son Dakika
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AB ve NATO'dan Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı sinyali

19.04.2022 21:14
AB ve NATO'dan Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı sinyali

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı Batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı telekonferans toplantısına katıldı.

Toplantının ardından sosyal medyadan açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, liderlerin Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Von der Leyen, "Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da sıkılaştıracağız. Ukrayna'ya mali ve güvenlik desteğimizi de artıracağız." ifadesini kullandı.

NATO: Moskova'ya daha fazla maliyet için anlaştılar

NATO'dan yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Stoltenberg'in toplantıda yer aldığı belirtilerek, liderlerin Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın saldırılarını artırmasını kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı hemen sonlandırması gerektiğinin altını çizdi ve savaşı bitirene kadar Moskova'ya daha fazla maliyet çıkarılmasının önemi üzerinde anlaştı. Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasını kuvvetlendirme çalışmaları hakkında muhataplarına bilgi verdi." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği toplantıya AB ve NATO liderlerinin yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida katıldı.

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Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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