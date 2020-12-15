AB ve NATO tarihinde bir ilk - Son Dakika

AB ve NATO tarihinde bir ilk

15.12.2020 23:01
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Avrupa Birliği (AB) tarihinde ilk kez bir NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Komiserler Kabinesinin olağan toplantısına katıldı.

Avrupa Birliği (AB) tarihinde ilk kez bir NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Komiserler Kabinesinin olağan toplantısına katıldı.

AB tarihinde bir ilk gerçekleşti. İlk kez bir NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Komiserler Kabinesinin olağan toplantısına katıldı. Konuya ilişkin olarak NATO tarafından yayınlanan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu'nda NATO'nun Avrupa Birliği ile işbirliğini nasıl daha da güçlendirebileceği konusunda görüşmeler yaptı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Genel Sekreter sık sık AB liderleri ve AB Komiserleriyle bir araya gelsede, ilk kez bir NATO Genel Sekreteri, NATO ile AB arasındaki derinleşen ortaklığın bir işareti olan Komisyon Heyeti'nin bir toplantısına katılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Toplantı çıkışında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından ortak basın toplantısı düzenlenerek, tarihi toplantıda ele alınan konular hakkında bilgi verildi.

Basın toplantısında ilk sözü alan AB Komisyonu Başkanı Leyen, "Bu gerçek bir ilk. İlk kez bir NATO Genel Sekreteri Avrupa Komisyonu Komisyon Üyeleri Kabinesi'ni ziyaret ediyor. Bu yüzden çok sıcak bir karşılama. 2016 ve 2018 yıllarında yaptığımız ortak bildirilerin ardından Avrupa Komisyonu ile NATO arasında sahip olduğumuz çok iyi işbirliğinin bir sembolü, işareti ve bu ilişkinin derinliğini gösteriyor. Avrupa Komisyonu ve NATO iyi ortaklardır, ancak daha fazlasını yapabiliriz. Daha stratejik olabiliriz ve Dolayısıyla, siber güvenlik ve gelişen teknolojiler gibi konularla ilgili, iklim değişikliği ve dirençle ilgili daha iyi çalışabiliriz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise kendisini davet etmesinden ötürü Leyene'e teşekkür ederek, NATO ile AB arasında gösterdiği kişisel çabadan ötürü tebrik etti. Stoltenberg görüşmede, karmaşıklaşan siber saldırılar, güvenlik, askeri kapasitelerin kullanımı ve Türkiye ile AB'nin ilişkileri konularını görüştüklerini bildirdi.

Transatlantik ortaklığı yeniden canlandırma fırsatı olduğunu da söyleyen Genel Sekreter, "Yalnızca ABD'ye inanmıyorum, yalnızca Avrupa'ya inanmıyorum. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın birlikte çalıştığına yürekten inanıyorum. Aynı değerleri paylaştığımız için daha öngörülemeyen bir dünyada birlikte durmamız gerekiyor. Belirsiz zamanlarda, Avrupa Birliği gibi ve NATO gibi güçlü uluslararası kurumlara ve birlikte çalışmamıza ihtiyacımız var. Bu şekilde daha güçlüyüz ve birlikte karşılaştığımız zorlukları daha iyi yönetebiliyoruz" dedi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

AB ve NATO tarihinde bir ilk

Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Sekreter, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB ve NATO tarihinde bir ilk - Son Dakika


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