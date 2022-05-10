AB ve Norveç, Filistin'e yardım konulu toplantı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

AB ve Norveç, Filistin'e yardım konulu toplantı düzenledi

10.05.2022 19:14
AB ve Norveç, Filistin'e yardım konulu toplantı düzenledi

Avrupa Birliği (AB) ile Norveç'in başkanlığında "Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Bakanlar Toplantısı" Brüksel'de düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) ile Norveç'in başkanlığında "Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Bakanlar Toplantısı" Brüksel'de düzenlendi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt başkanlığında yapılan yıllık toplantıya Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej de katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan Borrell, Filistin'in bağışçıları için koordinasyon işlevi gören toplantının İsrail-Filistin meselesinde sahada durumun giderek bozulduğu bir sırada yapıldığını söyledi.

Borrell, İsrail ve Filistin'deki şiddet olayları ve saldırıların durumun kırılganlığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, herkesi itidalli davranmaya çağırdı.

Borrell, bugünkü toplantıda Filistin'deki mali kriz, Filistinliler için mali ve siyasi özgürlüklerin artırılması, Filistin'deki reformlar ile halkın demokratik taleplerinin yerine getirilmesi gibi başlıkların ele alınacağını aktardı.

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ise iki devletli çözümü amaçladıklarını vurgulayarak bugünkü toplantıda Filistin kurumlarının nasıl kurulacağı ve geliştirileceği, Filistinlilerin günlük hayatlarının nasıl iyileştirileceği gibi konuları ele alacaklarını bildirdi.

Filistin'in gelirlerinin artırılması, ticaretin geliştirilmesi ve altyapının iyileştirilmesi gibi konuların da gündemlerinde bulunduğunu kaydeden Huitfeldt, Filistin ile İsrail arasında son aylarda su ve enerji gibi iş birliği alanlarında gelişme olduğunu söyledi.

Huitfeldt, bu ilerlemelere rağmen bugünkü toplantıda bağışçıların çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğuna dair açık mesaj vermelerini beklediğini dile getirdi.

Huitfeldt, "Ekonomik iş birliği yeterli değil. İşgalin sonlandırılması için siyasi bir anlayışa aşırı derecede ihtiyacımız var." dedi.

YORUMLAR
500
AB İsrail'in yıkım, tahliye ve yerleşimleri genişletme planlarını kınadı AB İsrail'in yıkım, tahliye ve yerleşimleri genişletme planlarını kınadı Son dakika haberi... Gazze'deki direniş güçleri, İsrail'in askeri tatbikatına karşı teyakkuza geçti Son dakika haberi... Gazze'deki direniş güçleri, İsrail'in askeri tatbikatına karşı teyakkuza geçti

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Norveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ve Norveç, Filistin'e yardım konulu toplantı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 00:54:36. #1.11#
SON DAKİKA: AB ve Norveç, Filistin'e yardım konulu toplantı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement