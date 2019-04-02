AB ve OECD İtalyan ekonomisinin gidişatından endişeli
58 dakika önce
AB Komisyonu Başkanı Juncker ve OECD Genel Sekreteri Gurria, İtalyan ekonomisinin gidişatıyla ilgili çekincelerini dile getirdi.
AB Komisyonu Başkanı Juncker ve OECD Genel Sekreteri Gurria, İtalyan ekonomisinin gidişatıyla ilgili çekincelerini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:59
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