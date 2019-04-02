Son Dakika Haberleri: AB ve OECD İtalyan ekonomisinin gidişatından endişeli

AB ve OECD İtalyan ekonomisinin gidişatından endişeli

58 dakika önce

AB Komisyonu Başkanı Juncker ve OECD Genel Sekreteri Gurria, İtalyan ekonomisinin gidişatıyla ilgili çekincelerini dile getirdi.

AB ve OECD İtalyan ekonomisinin gidişatından endişeli, System.String[]
AB Komisyonu Başkanı Juncker ve OECD Genel Sekreteri Gurria, İtalyan ekonomisinin gidişatıyla ilgili çekincelerini dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:59 

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Birliği, Ekonomi
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