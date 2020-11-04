AB ve Pakistan'dan Afganistan hakkında ortak bildiri Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ile Pakistan, Afganistan'daki barış görüşmelerinden memnuniyet duyduklarını, bölgenin kalkınması için yapıcı girişimlerde bulunmak istediklerini bildirdi.

AB-Pakistan Stratejik Diyaloğu çerçevesindeki 5. görüşme, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi arasında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Görüşmenin ardından Afganistan ile ilgili yayımlanan ortak bildiride, AB ile Pakistan'ın barış, kalkınma ve refah için ortaklıklarını güçlendirme kararlılığı vurgulandı.

Afganistan Barış Sürecini her iki tarafın da desteklediği belirtilen bildiride, "AB ve Pakistan, Afganlar arası doğrudan sürecin başlamasından ve bunun yeni bir dönem açmasından memnuniyet duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Afgan hükümeti ve Taliban'ın kalıcı barış için samimi çaba göstermesi istenerek, "AB ve Pakistan, Afgan mültecilerin ülkelerine zamanlı ve erken dönüşleri için şartları yaratması amacıyla uluslararası camiayı Afganistan'a desteğe çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

Afganistan'daki şiddet olaylarının barış istekleriyle ters düştüğü kaydedilen bildiride, insani ateşkese uyulması talep edildi.

AB ve Pakistan'ın bölgenin ekonomik kalkınmasının önemine vurgu yaptığı bildiride, iki tarafın da bu amaca yönelik yapıcı girişimlerde bulunmaya istekli oldukları ifade edildi.

Bildiride, terörle mücadele ile kayıt dışı ekonomi, uyuşturucu ticareti, yasa dışı madencilik, kara para aklama, terörün finansmanı ve insan ticaretinin önlenmesinin Afganistan ve bölgenin tamamında barışa hizmet edeceği vurgulandı.