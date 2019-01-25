Son Dakika Haberleri: AB ve Wto E-ticaret Yaptırımları Üzerinde Görüşmelere Başladı

AB ve Wto E-ticaret Yaptırımları Üzerinde Görüşmelere Başladı

38 dakika önce

– Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) 47 üye olmak üzere toplam 75 ülke, İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) e-ticaret yaptırımları üzerinde görüşmelere başladı.

AB ve Wto E-ticaret Yaptırımları Üzerinde Görüşmelere Başladı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) 47 üye olmak üzere toplam 75 ülke, İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) e-ticaret yaptırımları üzerinde görüşmelere başladı.

Söz konusu görüşme sürecinin Mart'ta başlayacağı ve diğer ülkelerin de katılmasının teşvik edildiği belirtilirken, AB Ticaret Yetkilisi Cecilia Malström şu değerlendirmeleri yaptı:

"Elektronik ticaret dünyanın birçok yerinde oldukça yaygın bir uygulama, bu sebeple vatandaşlarımıza ve şirketlerimize öngörülebilir, etkili ve güvenli bir ticaret ortamı sağlamayı kendimize bir borç biliyoruz."

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin çevrimiçi piyasalardaki güveni arttırarak ve sınır ötesi satışlardaki engelleri kaldırarak "çokuluslu bir yasa çerçevesi" oluşturulması bekleniyor Açıklaması - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:11 Kaynak: DHA

Dünya Ticaret Örgütü, İsviçre, Avrupa Birliği, Ekonomi
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