Son Dakika Haberleri: Ab: "Venezuela'da Anayasal Düzene Uygun Bir Şekilde, Acilen Güvenilir ve Özgür Seçimlerle...

Ab: "Venezuela'da Anayasal Düzene Uygun Bir Şekilde, Acilen Güvenilir ve Özgür Seçimlerle...

18 dakika önce

AB: "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır"

Ab:
AB: " Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Venezuela, Güncel
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