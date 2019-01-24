Ab: "Venezuela'da Anayasal Düzene Uygun Bir Şekilde, Acilen Güvenilir ve Özgür Seçimlerle...
18 dakika önce
AB: "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır"
AB
: " Venezuela
'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır"
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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