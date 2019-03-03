Son Dakika Haberleri: AB Venezuela'da Barışçıl Çözümde Israrlı

AB Venezuela'da Barışçıl Çözümde Israrlı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki krizin çözümünün barışçıl, demokratik ve siyasi yollardan çözülmesi gerektiğini belirtti.

AB Venezuela'da Barışçıl Çözümde Israrlı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki krizin çözümünün barışçıl, demokratik ve siyasi yollardan çözülmesi gerektiğini belirtti.

Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin bölgesel ve uluslararası ortaklarla beraber Venezuela'daki durumu yakından takip ettiğini aktararak "AB, Venezuela'daki çok yönlü krizin barışçıl, demokratik ve siyasi yollardan çözülmesi gerektiğini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun güvenliğinin tehlikeye girmesinin gerginliği artıracağı değerlendirmesinde bulunan Mogherini, bunun aynı zamanda uluslararası toplumun tepkisini çekeceğini kaydetti.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:28 Kaynak: AA

Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Venezuela, Güncel
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