AB, Venezuela'da Guaido'yu "ayrıcalıklı muhatap" görüyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), birçok üyesinin Venezuela'da "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'dan "ayrıcalıklı muhatap" olarak bahsetti.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı devam ederken yayımlanan Venezuela hakkındaki Konsey kararlarına ilişkin açıklamada, 6 Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerinin uluslararası standartları karşılamadığı belirtilerek, seçimlerin demokrasi için kaçırılmış bir fırsat olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Venezuela'daki siyasi krizin çözümünün siyasi müzakereler, "Venezuelalıların öncülüğündeki" diyalog ile güvenilir ve şeffaf seçimlere geçiş süreci olacağı kaydedildi.

AB'nin demokratik bir Venezuela için çalışan herkesi desteklediği vurgulanan açıklamada, özellikle Juan Guaido dahil olmak üzere 2015'te Ulusal Meclise seçilen muhalefet partilerinin temsilcilerinin özgürlükleriyle güvenliklerinin sağlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "AB, bu kişileri önemli aktörler ve ayrıcalıklı muhataplar olarak görmektedir." denildi.

Venezuela'da 6 Aralık 2020'de yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu kazanmış, seçimleri boykot eden ve başını Ulusal Meclisin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği muhalifler ise alternatif seçim düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimleri yüzde 67,7 ile kazanmasına rağmen muhalefetin hile iddiaları nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı. 2015'teki seçimden sonra oluşan eski meclisin başkanı Guaido, Ocak 2019'daki Maduro karşıtı protestolardan sonra kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

ABD başta olmak üzere birçok ülke Guaido'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımıştı. Bunlar arasında çok sayıda AB ülkesi de bulunuyordu. ABD ve İngiltere, Guaido'yu hala Venezuela'nın "meşru devlet başkanı" olarak tanımaya devam ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile "karşılıklı saygı ve diyaloğa dayalı yeni bir sayfa açma" konusunda son günlerde yaptığı açıklamalar dikkati çekiyor.