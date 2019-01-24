AB Venezuela'da Kararsız

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini "geçici başkan" ilan etmesinin ardından, kimi ülkenin lideri olarak tanıyacağına karar veremedi.

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini "geçici başkan" ilan etmesinin ardından, kimi ülkenin lideri olarak tanıyacağına karar veremedi.



AB Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında ısrarla sorulan "AB için Venezuela'nın devlet başkanı kim?" sorusuna dün akşam AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yaptığı yazılı açıklamayı tekrar okuyarak yanıt verdi.



AB'nin durumu yakından takip ettiğini ve temaslarını sürdürdüğünü aktaran Kocijancic, açıklamada Venezuela için seçim çağrısı yapıldığını ve Ulusal Meclise "destek" verildiğini anımsattı.



Kocijancic, AB'nin Ulusal Meclise verdiği desteğin, muhalefet lideri Guaido'yu "geçici başkan" olarak tanıma anlamına gelip gelmediği sorusuna ise yanıt vermedi.



Guaido'nun dün akşam kendisini "geçici başkan" ilan etmesinin ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, muhalefet liderine destek mesajı atarken, Mogherini 28 AB üyesi adına yayımladığı açıklamada "adil, güvenilir ve özgür bir seçim" çağrısı yapmıştı.



Mogherini, AB'nin Ulusal Meclise "destek" verdiğini ifade ederken, açık bir şekilde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu mu yoksa muhalefet lideri Guaido'yu mu ülkenin lideri olarak tanıdıklarını açıklamaktan kaçınmıştı.

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