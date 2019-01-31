AB, Venezuela krizi için Uluslararası Temas Grubu kurdu
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AB, Venezuela'daki krize ilişkin Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay'dan oluşan Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37
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