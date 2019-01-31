Son Dakika Haberleri: AB, Venezuela krizi için Uluslararası Temas Grubu kurdu

AB, Venezuela krizi için Uluslararası Temas Grubu kurdu

45 dakika önce

AB, Venezuela'daki krize ilişkin Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay'dan oluşan Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıkladı.

AB, Venezuela krizi için Uluslararası Temas Grubu kurdu, System.String[]
AB, Venezuela'daki krize ilişkin Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay'dan oluşan Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 

Uruguay, Venezuela, Avrupa Birliği, Ekonomi
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