Son Dakika Haberleri: Ab, Venezuela'ya Askeri Müdahaleye Karşı

Ab, Venezuela'ya Askeri Müdahaleye Karşı

19 dakika önce

BİRLEŞMİŞ AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki krize ilişkin, "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez." dedi.

Ab, Venezuela'ya Askeri Müdahaleye Karşı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki krize ilişkin, "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez." dedi.

Mogherini, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Venezuela'daki siyasi krize barışçıl ve demokratik yollarla çözüm bulunması gerektiğini belirten Mogherini, "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Mogherini, ülkedeki krize çözümün dışarıdan dayatılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etti ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanındı, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:04 Kaynak: AA

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