AB, Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı
1 saat önce
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Venezuela hakkında, "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez." dedi.
AB
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Venezuela
hakkında, "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:20
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