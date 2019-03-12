Son Dakika Haberleri: AB, Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı

AB, Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı

1 saat önce

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Venezuela hakkında, "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez." dedi.

AB, Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı, System.String[]
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Venezuela hakkında, "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:20 

Venezuela, Avrupa Birliği, Ekonomi
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