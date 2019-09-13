Son Dakika Haberleri: AB Venezuelalı göçmen akını için Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderiyor
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AB Venezuelalı göçmen akını için Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderiyor

1 saat önce

Avrupa Birliği Venezuelalı göçmenler akını için Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderiyor

AB Venezuelalı göçmen akını için Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderiyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı göçmen akınına uğrayan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderme kararı aldı.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini perşembe günü yaptığı açıklamada, 1,4 milyon Venezuelalı göçmene ev sahipliği yapan Kolombiya'nın kimlik tespiti ve sosyo-ekonomik entegrasyon sürecine katkıda bulunmak amacıyla 30 milyon euro yardım yapacaklarını duyurdu.

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Avrupa Birliği, Güney Amerika, Kolombiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:15 
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