AB: Vergi cennetleriyle ilintili şirketlere destek verilmemeli - Son Dakika

AB: Vergi cennetleriyle ilintili şirketlere destek verilmemeli

Avrupa Komisyonu, Arupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, AB'nin vergilendirme konusunda işbirliği yapmayanlar listesindeki ülkeler ile iş yapan şirketlere finansal destek verilmemesini istedi.

Avrupa Komisyonu, Arupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, AB'nin vergilendirme konusunda işbirliği yapmayanlar listesindeki ülkeler ile iş yapan şirketlere finansal destek verilmemesini istedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarethe Vestager, vergi cennetleriyle iş yaparak vergi ödemekten kaçan şirketlerin kamu desteği almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve ekledi:

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"Bu, vergi ödeyenler ve sosyal güvenlik sistemleri bağlamında, ulusal ve genel olarak da AB bütçesinin istismarı anlamına gelir."

Komisyon ayrıca, mali suçlara, yolsuzluklara karışan ya da vergi kaçıran ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere de destek verilmemesi gerektiği uyarısı yaptı.


Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi AB: Vergi cennetleriyle ilintili şirketlere destek verilmemeli - Son Dakika Ekonomi
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