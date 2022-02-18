AB, Viyana'daki nükleer müzakerelerde "çok yakında" anlaşma bekliyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), İran ile nükleer anlaşmanın canlandırılması için Avusturya'nın başkenti Viyana'da aylardır süren müzakerelerin "çok yakında" olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

"İran nükleer anlaşması" olarak adlandırılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın koordinatörü olan AB'nin yetkilileri, anlaşmanın yeniden tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için yürütülen müzakerelerde ele alınan konuların büyük çoğunluğunda uzlaşıya varıldığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, hala bazı zorlu konuların bulunduğunu ancak son haftalarda siyasi irade ve ilerleme gösterildiğini belirtti.

Aynı yetkili, "Taraflar bir anlaşma istiyor. Şu anda masada olan metin nihai anlaşmaya çok yakın bir metin. Ancak gelecek birkaç gün içinde mi biter yoksa daha uzar mı bilmek çok zor. Çok yakın bir zamanda bir anlaşma bekliyoruz. Gelecek hafta veya önümüzdeki iki hafta içinde olabilir." dedi.

Viyana'da Nisan 2021'den bu yana devam eden müzakereler, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında yürütülüyor. Görüşmelere Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler iştirak ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise müzakerelere doğrudan katılmıyor.

İran, ABD ile doğrudan görüşmediği için bu iki ülke arasındaki iletişimi dolaylı olarak AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora sağlıyor.

İran'dan son günlerde müzakerelerde sona yaklaşıldığına yönelik sinyaller geliyordu. ABD'li yetkililer de 2015'te imzaladıkları ve 2018'de çıktıkları anlaşmaya dönmeleri konusunda samimi olduklarını, İran'ın nükleer programını kalıcı ve doğrulanabilir bir şekilde sınırlandırmanın en iyi yolunun, anlaşmaya uymak olduğunu dile getiriyordu.