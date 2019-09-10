AB Von der Leyen'in adaylarını onayladı

Avrupa Birliği üye ülkeleri Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in aday gösterdiği 27 komisyon üyesini onayladı. Böylece komisyonda ilk kez kadın ve erkek üye sayısı neredeyse eşit oldu.Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in aday gösterdiği 27 komisyon üyesini kabul etti. 13 kadın ve 14 erkek üyeden oluşan liste AB üye ülkeleri tarafından yapılan tavsiyeler üzerine oluşturulmuştu. Ancak görevlendirmelerin kesinleşmesi için 1 Kasım'da Avrupa Parlamentosu'nun da yeşil ışık yakması gerekiyor.



Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen Komisyon üyelerini ve görevlerini bugün Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Von der Leyen basın toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun da onaylaması halinde cinsiyet eşitliği anlamında en dengeli komisyonun oluşacağını kaydetti.



"AB askeri ittifak olmayacak"



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin NATO gibi bir askeri ittifak olmayacağını söyledi.



Von der Leyen yeni savunma ve uzay biriminin kurulmasına ilişkin açıklamanın ardından "Avrupa Birliği hiçbir zaman askeri bir ittifak olmayacak" dedi ve ekledi: "Fakat Avrupa Birliği üye ülkelerine pek çok kez silahlı kuvvetleri için ortak bir birliğin en üst seviye önem arz ettiği söylendi." Von der Leyen AB'nin güç birliğine sahip olmasının NATO'nun yararına olacağını kaydetti.



Eski ve yeni üyeler



Von der Leyen'in aday gösterdiği komisyon üyelerinin sekizi eski komisyon üyelerinden oluşuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı'nın üç yardımcısı olacak. Yardımcılarından biri olan ve eski Komisyon Başkanı Jean- Claude Juncker'in sağ kolu olarak bilinen Hollandalı Frans Timmermans çevre komiserliği görevini üstlenecek.



Von der Leyen, eski İrlanda Çevre Bakanı Phil Hogan'ı ise Brexit sürecinde müzakerelerde bulunacağı ticaret komiserliğine aday gösterdi.



Kadın komisyon öyeleri arasında Danimarkalı Margrethe Vestager de bulunuyor. Vestager daha önce rekabetten sorumlu komiserdi. Vestager bu görevine devam etmesinin yanı sıra von der Leyen'in yardımcılarından biri olacak. Vestager başkanlık yarışında Liberallerin komisyon başkanı adayıydı.



Çek Cumhuriyetli Vera Jourova hukukun üstünlüğünü denetlemekten sorumlu değerler ve şeffaflıktan sorumlu komiserlik için aday gösterildi. Jourova, adalet, tüketici hakları ve cinsiyet eşitliğinden sorumlu komiser olarak Facebook ve Airbnb'ye daha sıkı denetim uygulanmasını savunuyordu.



Bulgaristan'dan Mariya Gabriel yenilik ve gençlikten sorumlu komiserliğe aday gösterildi. Daha önce dijital ekonomiden sorumlu olan ve Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 40 yaşındaki Gabriel, Juncker'in ekibindeki en genç üyeydi.



Görevine devam edecek diğer üyeler bütçe ve yönetimden sorumlu olacak Avusturyalı Johannes Hahn, adalet komiserliği için aday gösterilen Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ve ekonomiden sorumlu komiserlik için aday gösterilen eski İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni.



Yeni katılanlar arasında enerji işlerinden sorumlu komiserlik için Estonya Ekonomi Bakanı Kadri Simson, uluslararası ortaklıklar komiserliği için eski Finlandiya Maliye Bakanı Jutta Urpilainen, ve kriz yönetimi için Slovenyalı diplomat Janez Lenarcic bulunuyor.



