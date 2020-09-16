Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı ilk "Birliğin Durumu" başlıklı konuşmasında, Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkelere verdiği ekonomik desteklerin önemini vurguladı.

Von der Leyen konuşmasında, AB'nin üyelerine destek vermekle, bölgedeki finansal istikrarın korunması arasında bir dege sağlaması gerektiğine dikkat çekti ve Avrupa Komisyonu'nun, AB ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yeniden büyümeye başlamasını beklediğini ekledi.Von der leyen, kriz yönetimi için AB'nin, daha kötü senaryolar dönemine hazırlık amacıyla, eczacılık ürünleri gibi stratejik kaynakları biriktirmeyi sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi.