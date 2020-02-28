'AB yaptırımının bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'AB yaptırımının bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur' - Son Dakika

'AB yaptırımının bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur'

16 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Şubat'ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir.

'AB yaptırımının bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur', System.String[]

Dışişleri Bakanlığı: " Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Şubat'ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. AB'nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur."

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Partisi, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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