Son Dakika › Güncel › 'AB yaptırımının bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur' - Son Dakika
'AB yaptırımının bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur'
16 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Şubat'ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: " Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Şubat'ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. AB'nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur."
(İHA)
Son Dakika AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası ABD ve AB'den ilk açıklama geldi İdlib saldırısının ardından ABD'den ilk açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız Son dakika: Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı