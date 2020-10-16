AB yaptırımlarına Rusya'dan yanıt:  Yanıtsız kalmayacak - Son Dakika

AB yaptırımlarına Rusya'dan yanıt:  Yanıtsız kalmayacak

16.10.2020 11:53
AB yaptırımlarına Rusya'dan yanıt:  Yanıtsız kalmayacak, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Avrupa Birliği'nin (AB), Aleksey Navalni'nin Novichok ile suikast girişimine karıştığı gerekçesiyle 6 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulama kararının ardından, "Bu adımlar yanıtsız kalmayacak" açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Avrupa Birliği'nin (AB), Aleksey Navalni'nin Novichok ile suikast girişimine karıştığı gerekçesiyle 6 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulama kararının ardından, "Bu adımlar yanıtsız kalmayacak" açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova basına yaptığı açıklamada, AB'nin Navalni olayı ve Libya'daki durum nedeniyle Ruslara uyguladığı yaptırımların Moskova'dan uygun bir yanıt alacağını söyledi. "Bu adımlar yanıtsız kalmayacak" diyen Zakharova, AB'nin yaptığı açıklamaları 'saçmalığın eşiğinde' şeklinde nitelendirdi.

'AB'DEN 6 KİŞİ VE 1 KURULUŞA YAPTIRIM'AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Rusya'nın kimyasal silahların kullanılması ve yaygınlaşması kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır. AB, Navalni'nin (Rus muhalif lider ) Noviçok ile suikast girişimine karışan 6 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladı" ifadelerini kullandı.AB'den yapılan açıklamada konseyin, 20 Ağustos'ta Rusya'da 'Noviçok' grubunun toksik sinir ajanıyla zehirlenen Aleksey Navalni'ye suikast girişimine karışan 6 kişi ve bir kuruluşa karşı kısıtlayıcı önlemler aldığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "Karar Dışişleri Konseyi'nin 12 Ekim'de varılan siyasi anlaşmanın ardından geldi. Kabul edilen kısıtlayıcı tedbirler, bireyler için AB'ye seyahat yasağı ve mal varlığının dondurulması ve kuruluş için de mal varlığının dondurulmasından oluşmaktadır. Ek olarak, AB'nden kişi ve kuruluşların listede yer alanlara fon ayırması yasaktır. Navalni davasıyla bağlantılı 6 kişi ve 1 kuruluşun belirlenmesi, kimyasal silahların kullanılması ve yaygınlaşmasına karşı kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde gerçekleşti."NELER OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya gitmek için uçağa binen Rus muhalif lider Navalni'nin uçuş sırasında rahatsızlanmasının ardından, uçak Omsk şehrine iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına zehir karıştırıldığı ileri sürülmüştü. Navalni daha sonra, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Hastanesine nakledildi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalni'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı. Seibert, Navalni'nin zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.


Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Suikast, Rusya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB yaptırımlarına Rusya'dan yanıt:  Yanıtsız kalmayacak - Son Dakika Dünya

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