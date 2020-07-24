AB yardım fonu ödemeleri ikinci yarıda başlayacak

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Maliye'den sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği'nin (AB) Covid-19 krizinden toparlanma için hazırladığı fondan ilk ödemelerin yılın ikinci yarısında başlayacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Maliye'den sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği'nin (AB) Covid-19 krizinden toparlanma için hazırladığı fondan ilk ödemelerin yılın ikinci yarısında başlayacağını açıkladı. La Repusslica gazetesine konuşan Gentiloni, AB'nin 2026-2056 yılları arasındaki ortak borcunu ödemek için dijital vergi gibi yeni kaynakların onaylanmasının önemini vurgulayan Gentiloni, aksi takdirde, üye ülkelerin kurtarma fonu kredileri yoluyla yapılan borçları ayrı ayrı geri ödemeleri gerektiği konusunda uyardı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört ün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.



Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:14

Kaynak: DHA

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