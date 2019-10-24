Son Dakika Haberleri: "AB yargılamak yerine Türkiye'ye destek vermeli"
Son Dakika Güncel 'AB yargılamak yerine Türkiye'ye destek vermeli'

"AB yargılamak yerine Türkiye'ye destek vermeli"

1 saat önce

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'nin terörle mücadelesini yargılamak yerine destek vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'nin terörle mücadelesini yargılamak yerine destek vermesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Bilgiç, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son durum, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkileri hakkında Sırbistan medyasını bilgilendirdi.

Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile mutabakatlar imzaladığını anımsatan Bilgiç, Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için Türkiye'nin burada istikrar ve güvenlik sağlamak istediğini vurguladı.

Bilgiç, AB ülkelerinin çoğunun Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermediğine işaret ederek, "Bazı ülkeler çifte standart uyguluyor. Türkiye'nin yegane amacı terörle mücadele etmektir. AB'den, bizi yargılamaları yerine mücadelemize destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu aktaran Bilgiç, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör tehdidini durdurmak için mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.

Bilgiç, olası göçmen krizini değerlendirerek, "Bu, Sırbistan'ı da etkiler. Suriye'den başlayıp Türkiye'den uzanan rota Balkanlardan geçiyor. Bunun önüne geçebilmek ve Suriye'de istikrarı sağlamak için mücadeleye başladık." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin dünya basınında çok sayıda asılsız haberin yer aldığını anımsatan Bilgiç, "Harekat, uluslararası hukuk ve Türk hukuku çerçevesinde başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ülke medyasına ayrıca Rusya ile sağlanan ortak devriye mutabakatını harita üzerinde gösteren Bilgiç, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının, Türkiye'nin sınırlarını korumak ve Suriye'de güvenlik koridoru oluşturmak olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Rusya mutabakatı sonrası terör örgütü YPG köşeye sıkıştı! Yeni plan Suriye ordusuna katılmak
Türkiye karşıtı senatörler, terörist elebaşının ABD ziyaretini hızlandırmak için mektup yazdı Erdoğan'dan AB'ye sert sözler: Vakti saati geldiğinde o kapılar açılır Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli hala parasını almadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "AB yargılamak yerine Türkiye'ye destek vermeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]