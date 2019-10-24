"AB yargılamak yerine Türkiye'ye destek vermeli"

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'nin terörle mücadelesini yargılamak yerine destek vermesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Bilgiç, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son durum, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkileri hakkında Sırbistan medyasını bilgilendirdi.

Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile mutabakatlar imzaladığını anımsatan Bilgiç, Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için Türkiye'nin burada istikrar ve güvenlik sağlamak istediğini vurguladı.

Bilgiç, AB ülkelerinin çoğunun Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermediğine işaret ederek, "Bazı ülkeler çifte standart uyguluyor. Türkiye'nin yegane amacı terörle mücadele etmektir. AB'den, bizi yargılamaları yerine mücadelemize destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu aktaran Bilgiç, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör tehdidini durdurmak için mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.

Bilgiç, olası göçmen krizini değerlendirerek, "Bu, Sırbistan'ı da etkiler. Suriye'den başlayıp Türkiye'den uzanan rota Balkanlardan geçiyor. Bunun önüne geçebilmek ve Suriye'de istikrarı sağlamak için mücadeleye başladık." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin dünya basınında çok sayıda asılsız haberin yer aldığını anımsatan Bilgiç, "Harekat, uluslararası hukuk ve Türk hukuku çerçevesinde başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ülke medyasına ayrıca Rusya ile sağlanan ortak devriye mutabakatını harita üzerinde gösteren Bilgiç, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının, Türkiye'nin sınırlarını korumak ve Suriye'de güvenlik koridoru oluşturmak olduğunu kaydetti.