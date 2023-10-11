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AB'den şiddet ve dezenformasyon içeren görüntülerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre - Son Dakika

AB'den şiddet ve dezenformasyon içeren görüntülerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre

Son Güncelleme: 11.10.2023 00:25

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran ve dezenformasyon yayan içeriklerin kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre verdiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini bildirdi.

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup gönderdi. Gönderdiği mektubu X platformundan paylaşan Breton, mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtti.

İÇERİKLERİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ AKTARILDI

Breton, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının (DSA) içerikler hakkında kesin yükümlülükler getirdiğini hatırlatarak, bunlar arasında ilgili makamlardan gelen uyarılar sonucunda bazı şiddet veya terör barındıran içeriklerin kaldırılması gerektiğini, ilgili makamların uyarılarına rağmen bunların kaldırılmadığını gördüklerini aktardı.

"ÇATIŞMAYLA İLGİSİ OLMAYAN GÖRÜNTÜLER BULUNUYOR"

Ayrıca X platformunda yalan ve manipüle edilmiş çok sayıda görüntü ve bilginin yayıldığına dair bildirimler yapıldığını kaydeden Breton, bunlar arasında İsrail- Filistin çatışmasıyla ilgisi bulunmayan, eski ve hatta bilgisayar oyunlarından parçalar içeren görüntüler bulunduğunu ifade etti.

24 SAAT SÜRE

Breton, bu nedenle X platformunun gereken tedbirleri alması ve ekibine bunun hakkında bilgi sağlanmasını, X yetkililerinin Europol ve ilgili kolluk kuvvetleriyle temas içinde olmasını, taleplere hızla karşılık verilmesini istedi.

Breton, "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.

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Son Dakika Hukuk AB'den şiddet ve dezenformasyon içeren görüntülerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'den şiddet ve dezenformasyon içeren görüntülerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre - Son Dakika
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