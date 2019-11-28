Son Dakika Haberleri: AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor
Son Dakika Dünya AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor - Son Dakika Dünya

AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor

6 saat önce

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin, "barışa engel teşkil ettiğini ve iki devletli çözüme tehdit oluşturduğunu" bildirdi

AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor, System.String[]

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin, "barışa engel teşkil ettiğini ve iki devletli çözüme tehdit oluşturduğunu" bildirdi.


Mogherini, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimiz biliyoruz ki iki devletli çözüm, barış ve kutsal toprakların güvenliği için en iyi ve tek gerçekçi şanstır." ifadesini kullandı.

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Federica Mogherini, Avrupa Birliği, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:41 
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