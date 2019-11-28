AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin, "barışa engel teşkil ettiğini ve iki devletli çözüme tehdit oluşturduğunu" bildirdi.



Mogherini, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimiz biliyoruz ki iki devletli çözüm, barış ve kutsal toprakların güvenliği için en iyi ve tek gerçekçi şanstır." ifadesini kullandı.