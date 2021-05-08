AB yaygınca kullanılan gıda boyası E171 maddesini yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika

AB yaygınca kullanılan gıda boyası E171 maddesini yasaklamaya hazırlanıyor

08.05.2021 10:44
AB yaygınca kullanılan gıda boyası E171 maddesini yasaklamaya hazırlanıyor, System.String[]

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), İngiltere'de yaygın olarak kullanılan E171 adlı gıda boyasının kanser nedeni olabileceği sebebiyle yiyecek ürünlerinin beyazlatılması için kullanılan boyayı yasaklamaya hazırlanıyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), İngiltere'de yaygın olarak kullanılan E171 adlı gıda boyasının kanser nedeni olabileceği sebebiyle yiyecek ürünlerinin beyazlatılması için kullanılan boyayı yasaklamaya hazırlanıyor.

Gıda ürünlerini beyazlatmak için kullanılan gıda boyası titanyum dioksit veya diğer adıyla E171, EFSA tarafından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklanabilir. Sakız, beyaz çikolata, diş macunu ve bebekler için yapılan gıdalarda kullanılan E171'in kanser nedeni sayılabileceği belirtildi. Fransız hükümeti, 2019'da E171'in kullanılmasını yasaklamış ancak diğer AB ülkelerinde söz konusu gıda boyasının yaygınca kullanıldığı belirlenmişti.

AB Sağlık Komisyon üyesi Stella Kyriakides, "EFSA'nın gıda katkı maddesi E171 hakkındaki yeni bilimsel görüşünü takiben, AB'de kullanımını yasaklamayı önereceğiz" açıklamasını yaptı. EFSA'nın binlerce yeni çalışma sonucunda kimyasal maddenin DNA'ya zarar verme yeteneği olan genotoksisit içerdiği belirtildi.


AB yaygınca kullanılan gıda boyası E171 maddesini yasaklamaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, England, Kanser, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB yaygınca kullanılan gıda boyası E171 maddesini yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İşte 205 kişinin yaralandığı saldırı anı Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek         
10:34
Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor         
10:05
Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi         
09:57
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Markette kendisine verilen reyonu beğenmeyince mağaza sorumlusunu falçatayla tehdit edip dövdü Markette kendisine verilen reyonu beğenmeyince mağaza sorumlusunu falçatayla tehdit edip dövdü         
08:57
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti         
17:30
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 10:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB yaygınca kullanılan gıda boyası E171 maddesini yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement