AB yaygınca kullanılan gıda boyası E171 maddesini yasaklamaya hazırlanıyor

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), İngiltere'de yaygın olarak kullanılan E171 adlı gıda boyasının kanser nedeni olabileceği sebebiyle yiyecek ürünlerinin beyazlatılması için kullanılan boyayı yasaklamaya hazırlanıyor.

Gıda ürünlerini beyazlatmak için kullanılan gıda boyası titanyum dioksit veya diğer adıyla E171, EFSA tarafından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklanabilir. Sakız, beyaz çikolata, diş macunu ve bebekler için yapılan gıdalarda kullanılan E171'in kanser nedeni sayılabileceği belirtildi. Fransız hükümeti, 2019'da E171'in kullanılmasını yasaklamış ancak diğer AB ülkelerinde söz konusu gıda boyasının yaygınca kullanıldığı belirlenmişti.

AB Sağlık Komisyon üyesi Stella Kyriakides, "EFSA'nın gıda katkı maddesi E171 hakkındaki yeni bilimsel görüşünü takiben, AB'de kullanımını yasaklamayı önereceğiz" açıklamasını yaptı. EFSA'nın binlerce yeni çalışma sonucunda kimyasal maddenin DNA'ya zarar verme yeteneği olan genotoksisit içerdiği belirtildi.