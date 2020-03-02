AB'ye deniz yoluyla geçemeyen göçmenler, karayolunu seçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'ye deniz yoluyla geçemeyen göçmenler, karayolunu seçti - Son Dakika

AB'ye deniz yoluyla geçemeyen göçmenler, karayolunu seçti

6 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı, düzensiz göçmenleri sınırlara akın ettirdi.

AB'ye deniz yoluyla geçemeyen göçmenler, karayolunu seçti, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı, düzensiz göçmenleri sınırlara akın ettirdi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Afganistan uyruklu bir aile Yunanistan'ın Midilli Adası'na deniz yoluyla geçiş yapıp, oradan da AB ülkelerine gitmek istedi.


Bu amaçla Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki Madra Çayı deltasına gelen Afganistanlı aile, olumsuz hava koşulları nedeniyle umut yolculuklarını otobüsle İstanbul'a oradan da Edirne'ye giderek sürdürme kararı aldı.


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hüseyin Muhammedi; Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Giresun'da uzun süre kaldıklarını söyledi. Türkiye'nin düzensiz göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından da Ayvalık'a gelerek bu geçişi gerçekleştirmek istediklerini anlattı.


Ülkesinde yıllardır süren savaşlar nedeniyle işsizlik ve sefaletle boğuşmak zorunda kaldıklarını kaydeden Hüseyin Muhammedi, "Ben bekarım. Afganistan'da savaşlar hiç bitmiyor. İş yok. Can güvenliği yok. Daha önce yasa dışı yollarla AB ülkelerine kaçmayı denememiştim. Şimdi Türkiye'nin bu kararı alması bizim için çok iyi oldu. Şimdi şansımızı Avrupa'da deneyeceğiz. Yolumuz uzun. AB ülkelerine girememek de var. Ama başka şansımız yok. Buna mecburuz" dedi.


Hüseyin Muhammedi'nin 5 çocuk babası olan ağabeyi Mustafa Muhammedi ise Afganistan'da her gün terör olaylarının yaşanmasından dolayı işsizliğin ve sefaletin var olduğunu söyledi.


38 yaşında ve inşaat ustası olduğunu anlatan Mustafa Muhammedi, tek umutlarının Avrupa olduğunu ve en küçüğü 14 aylık olan 5 çocuğunun geleceği için bu zorlu yolculuğa çıktıklarının mesajlarını verdi. - BALIKESİR

Avrupa Birliği, Afganistan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:48 Kaynak: İHA
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