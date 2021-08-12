AB'ye düzensiz göçmen akını 2021'in ilk 7 ayında yüzde 59 arttı - Son Dakika

Avrupa Birliği'ne (AB) yasadışı yollardan gelen düzensiz göçmen akını Covid-19 salgını nedeni ile geçtiğimiz yıl düşüş yaşamasının ardından bu sene yeniden yükselişe geçerek, 2021'in ilk 7 ayında yüzde 59 arttı. AB'ye gitmek için düzensiz göçmenler tarafından tercih edilen Orta Akdeniz rotasının kullanımını yüzde 96'lık artış yaşandı.

Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik düzensiz göçmen akınları yeniden hız kazandı. Geçtiğimiz sene Covid-19 salgını nedeni ile düşüş gösteren düzensiz göçmen akını, salgının yavaşlaması ile bu sene yeniden yükselişe geçtiği belirtildi. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) tarafından yapılan açıklamada, AB'ye yönelik düzensiz göçmen akınlarının yılın ilk 7 ayında geçen seneye kıyasla yüzde 59 arttığı ve 82 binden fazla yasadışı sınır geçişinin kaydedildiğini aktarıldı.

Yasadışı sınır geçişleri geçtiğimiz sene 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemişti

Geçtiğimiz sene Covid-19 salgının nedeniyle yasadışı sınır geçişleri 2019'a kıyasla yüzde 13 azalarak, 124 bine gerilemişti. Söz konusu istatistik 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olmuştu. Frontex, geçtiğimiz ay 17 bin 300 yasadışı sınır geçişi tespit edildiğini ifade ederek, söz konusu yasadışı geçişlerin geçtiğimiz haziran ayına kıyasla 2 bin 700'den fazla ve Temmuz 2020'ye göre yüzde 33 artış olduğunu belirtti.

ORTA AKDENİZ ROTASININ KULLANIMINDA YÜZDE 96'LIK ARTIŞ

AB'ye gitmek için düzensiz göçmenler tarafından kullanılan Orta Akdeniz rotası, bu yıl tespit edilen yasadışı sınır geçişlerin yüzde 37,5'ini oluşturdu. Geçtiğimiz yıla oranla Orta Akdeniz rotasının kullanımında yüzde 96'lık artış yaşanırken, söz konusu rotayı kullanan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunu Tunus, Bangladeş ve Mısır'dan gelenlerin oluşturduğu ifade edildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ ROTA OLAN BATI BALKANLAR

AB'ye gitmek için düzensiz göçmenler tarafından en çok tercih edilen ikinci rota olan Batı Balkanlar'ı başta Suriye, Afganistan ve Fas'tan olmak üzere 22 bin 610'dan fazla düzensiz göçmenin kullandığı ve söz konusu rotanın kullanımında her yıl yüzde 90'lık artış olduğuna dikkat çekildi.

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN AB'YE GEÇİŞLERDE DÜŞÜŞ

Yunanistan üzerinden AB'ye gitmek için düzensiz göçmenler tarafından kullanılan Doğu Akdeniz rotasında ise 3'te 1 oranında düşüş yaşanırken, 8 bin 997'ye yasadışı sınır geçişi tespit edilirken, söz konusu rotanın kullanımında her yıl düşüş yaşanıyor.

BATI AFRİKA ROTASINDA YÜZDE 134'LÜK ARTIŞ

Batı Akdeniz ve Batı Afrika rotalarının her biri AB'ye geçmek isteyen 8 binden az düzensiz göçmen tarafından kullanılırken, Batı Afrika rotasında ise geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 134'lük artış yaşandı.

BELARUS'TAN LİTVANYA'YA YASADIŞI GEÇİŞLER ARTTI

Frontex, Belarus'tan Litvanya'ya yasadışı sınır geçişlerinin keskin bir şekilde arttığını ve bu yıl şimdiye kadar toplam 3 bin 700 geçiş tespit edildiğini ifade etti. Geçtiğimiz ocak ve şubat aylarında toplam 36 düzensiz göçmenin yasadışı olarak sınırı geçtiği belirtilirken, söz konusu geçişlerin büyük çoğunluğunun son beş ayda gerçekleştiği ifade edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin 3'te 2'sini Iraklılardan oluştuğu belirtilirken, Iraklıları Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun vatandaşları izledi.

Frontex, göç akışının turist vizeleriyle veya Belarus'a vizesiz giriş temelinde kontrollü varışlarla yapıldığını açıklarken, Litvanya-Belarus sınırına doğru hareketlerin kolaylaştırıldığına dikkat çekti.

BELARUS, YASADIŞI SINIR GEÇİŞLERİNİ TEŞVİK EDİYOR

AB, Ryanair uçağının inişe zorlanmasının ardından uyguladığı yaptırımlar nedeni ile Belarus'un misilleme olarak Litvanya sınırı üzerinden AB'ye yasadışı geçişleri teşvik etmekle suçladı. Belarus ise, suçlamaları reddetti.

LETONYA VE LİTVANYA ALARMA GEÇTİ

Letonya hükümeti, Belarus sınırına yakın bölgelerinde kaçak göçmen geçişini engellemek amacıyla OHAL ilan etti. Hükümet, 11 Ağustos-10 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak OHAL sınır koruma görevlilerinin yetkilerini daha da genişletti. Bu kapsamda Letonyalı sınır koruma memurları, Litvanyalı meslektaşları gibi kaçak göçmenleri geri gönderme yetkisine kavuşurken, gerek duyulması halinde göçmenlere karşı güç kullanabilecek.

Kaçak göçmen akınını durdurmak için Belarus sınırına tel örgüden duvar örülmesini kararlaştıran Litvanya'da ise acil durum ilan edildi. 670 kilometrelik Belarus sınırının 500 kilometrelik kısmına tel duvar örecek Litvanya 150 milyon Euro'luk maliyeti hükümet bütçesinden karşılayacak. Avrupa Komisyonu ise göçmenlerin sağlık, gıda ve giyim ihtiyaçlarında kullanılması amacıyla Litvanya'ya 36,7 milyon Euro yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Frontex, Litvanya-Belarus sınırında devriyelere destek amacı ile 100'den fazla personelin yanı sıra devriye arabaları ve helikopterler gönderdi.

-İHA-