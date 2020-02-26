AB'ye iltica başvuruları 2019'da yüzde 13 arttı - Son Dakika

Avrupa İltica Destek Ajansı (EASO), 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeye iltica başvurularının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13 arttığını duyurdu.

EASO'nun yayımladığı "2019 AB İltica Durumu Yıllık Raporu"nda, üye ülkelere iltica başvuruları ve sığınmacı akını hakkında bilgi verildi.

Rapora göre, 2019'da iltica başvurusunda bulunan kişi sayısı 2018'e göre yüzde 13 artarken, bu artış aynı zamanda 2015'de patlak veren mülteci krizinden sonraki ilk yıllık artış olarak kayda geçti.

AB'ye 2018'de 664 bin 480 kişi iltica başvurusu yaparken, bu rakam 2019'da 714 bin 200'e çıktı.

En fazla başvuru Suriye, Afganistan ve Venezuela'dan

Suriyeliler (72 bin 254), Afganlar (59 bin 706) ve Venezuelalılar (45 bin166) iltica başvurusunda bulunanların dörtte birini oluştururken, en fazla kabul alanlar arasında Suriyeliler, Yemenliler ve Eritreliler yer aldı.

AB ülkeleri ise toplam başvuruların yüzde 33'üne olumlu yanıt verdi.

Başvuruların yüzde 3'ü refakatsiz mülteci çocuklardan oluşurken, özellikle bu oranda Vietnam, Afganistan ve Eritre'den artış oldu.