AB'ye iltica başvuruları 2019'da yüzde 13 arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'ye iltica başvuruları 2019'da yüzde 13 arttı - Son Dakika

AB'ye iltica başvuruları 2019'da yüzde 13 arttı

6 saat önce

Avrupa İltica Destek Ajansı (EASO), 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeye iltica başvurularının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13 arttığını duyurdu.

AB'ye iltica başvuruları 2019'da yüzde 13 arttı, System.String[]

Avrupa İltica Destek Ajansı (EASO), 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeye iltica başvurularının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13 arttığını duyurdu.

EASO'nun yayımladığı "2019 AB İltica Durumu Yıllık Raporu"nda, üye ülkelere iltica başvuruları ve sığınmacı akını hakkında bilgi verildi.

Rapora göre, 2019'da iltica başvurusunda bulunan kişi sayısı 2018'e göre yüzde 13 artarken, bu artış aynı zamanda 2015'de patlak veren mülteci krizinden sonraki ilk yıllık artış olarak kayda geçti.

AB'ye 2018'de 664 bin 480 kişi iltica başvurusu yaparken, bu rakam 2019'da 714 bin 200'e çıktı.

En fazla başvuru Suriye, Afganistan ve Venezuela'dan

Suriyeliler (72 bin 254), Afganlar (59 bin 706) ve Venezuelalılar (45 bin166) iltica başvurusunda bulunanların dörtte birini oluştururken, en fazla kabul alanlar arasında Suriyeliler, Yemenliler ve Eritreliler yer aldı.

AB ülkeleri ise toplam başvuruların yüzde 33'üne olumlu yanıt verdi.

Başvuruların yüzde 3'ü refakatsiz mülteci çocuklardan oluşurken, özellikle bu oranda Vietnam, Afganistan ve Eritre'den artış oldu.

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dorukhan Toköz, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayacak
Bakan Pakdemirli: 1231 projeye 310 milyon lira hibe sağlanacak Avrupa kupalarından men edilen Manchester City, CAS'a başvurdu AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'ye iltica başvuruları 2019'da yüzde 13 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]