AB'ye İltica Başvuruları "Göç Krizi" Öncesine Geriledi

Avrupa Birliği'ne (AB) geçen yıl yapılan iltica başvuruları, 580 bin 800 kişiyle 2015'te patlak veren göç krizi öncesi düzeylere geriledi.

Avrupa Birliği'ne (AB) geçen yıl yapılan iltica başvuruları, 580 bin 800 kişiyle 2015'te patlak veren göç krizi öncesi düzeylere geriledi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018'de AB'ye iltica başvurusu yapan kişi sayısı 580 bin 800 oldu.



Başvuru sayısı 2017'ye göre yüzde 11 gerilerken, göç krizinin patlak verdiği 2015'e göre ise neredeyse yarıya düştü. AB'ye 2015'te 1 milyon 256 bin 600 kişi iltica başvurusunda bulunmuştu.



En fazla Suriyeliler başvurdu



AB'ye en fazla başvuru yapanlar 80 bin 900 kişiyle Suriye kökenliler olurken, Suriyelileri Afganlar (41 bin) ve Iraklılar (39 bin 600) takip etti. Bu kişiler, toplam iltica başvurularının yüzde 30'unu oluşturdu.



Başvuruların yaklaşık üçte biri Almanya'ya yapılırken, Almanya'yı Fransa, Yunanistan, İspanya, İtalya ve İngiltere izledi.

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