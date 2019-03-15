AB'ye İltica Başvuruları 'Göç Krizi' Öncesine Geriledi
39 dakika önce
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018'de AB'ye iltica başvurusu yapan kişi sayısı 580 bin 800 oldu.
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018'de AB
'ye iltica başvurusu yapan kişi sayısı 580 bin 800 oldu. Başvuru sayısı 2017'ye göre yüzde 11 gerilerken, göç krizinin yaşandığı 2015'e göre ise neredeyse yarıya düştü. AB'ye 2015'te 1 milyon 256 bin 600 kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. AB'ye en fazla başvuru yapanlar 80 bin 900 kişiyle Suriye
kökenliler olurken, Suriyelileri 41 bin kişiyle Afganlar ve 39 bin 600 kişiyle Iraklılar takip etti. Bu kişiler, toplam iltica başvurularının yüzde 30'unu oluşturdu.
Başvuruların yaklaşık üçte biri Almanya
'ya yapılırken, Almanya'yı Fransa
, Yunanistan
, İspanya
, İtalya
ve İngiltere
izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:50
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