Son Dakika Haberleri: AB'ye İltica Başvuruları 'Göç Krizi' Öncesine Geriledi

AB'ye İltica Başvuruları 'Göç Krizi' Öncesine Geriledi

39 dakika önce

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018'de AB'ye iltica başvurusu yapan kişi sayısı 580 bin 800 oldu.

AB'ye İltica Başvuruları 'Göç Krizi' Öncesine Geriledi, System.String[]
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018'de AB'ye iltica başvurusu yapan kişi sayısı 580 bin 800 oldu. Başvuru sayısı 2017'ye göre yüzde 11 gerilerken, göç krizinin yaşandığı 2015'e göre ise neredeyse yarıya düştü. AB'ye 2015'te 1 milyon 256 bin 600 kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. AB'ye en fazla başvuru yapanlar 80 bin 900 kişiyle Suriye kökenliler olurken, Suriyelileri 41 bin kişiyle Afganlar ve 39 bin 600 kişiyle Iraklılar takip etti. Bu kişiler, toplam iltica başvurularının yüzde 30'unu oluşturdu.

Başvuruların yaklaşık üçte biri Almanya'ya yapılırken, Almanya'yı Fransa, Yunanistan, İspanya, İtalya ve İngiltere izledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:50 

Avrupa Birliği, Güncel
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