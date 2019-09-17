Son Dakika Haberleri: AB'ye İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılın çağrısı
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AB'ye İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılın çağrısı

13 dakika önce

Avrupa'da hukukun üstünlüğünü korumak için kurulan Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Birliği'ne (AB), İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması çağrısında bulundu.

AB'ye İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılın çağrısı, System.String[]

Avrupa'da hukukun üstünlüğünü korumak için kurulan Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Birliği'ne (AB), İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması çağrısında bulundu.


AB'den bağımsız işleyen 47 üyeli Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, son yıllarda AB'nin aldığı tartışmalı kararlardan dolayı insan hakları konusunda açıklığa kavuşturulamayan 'gri alanlar' bulunduğunu söyledi.

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Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:15 
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