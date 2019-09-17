AB'ye İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılın çağrısı
13 dakika önce
Avrupa'da hukukun üstünlüğünü korumak için kurulan Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Birliği'ne (AB), İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması çağrısında bulundu.
Avrupa'da hukukun üstünlüğünü korumak için kurulan Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Birliği'ne (AB), İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması çağrısında bulundu.
AB'den bağımsız işleyen 47 üyeli Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, son yıllarda AB'nin aldığı tartışmalı kararlardan dolayı insan hakları konusunda açıklığa kavuşturulamayan 'gri alanlar' bulunduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:15
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