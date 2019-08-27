Son Dakika Haberleri: AB'ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik Türk aile yakalandı
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AB'ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik Türk aile yakalandı

1 saat önce

Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitmeye çalışan 5 Kişilik Türk aile yakalandı.

AB'ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik Türk aile yakalandı, System.String[]

Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitmeye çalışan 5 Kişilik Türk aile yakalandı.


Hafta sonu Mostiskiy ve Lviv bölgesi sınır muhafızları, AB ülkelerine yasa dışı yollardan çocuklarıyla birlikte girmeye çalışan Türk ve İran vatandaşlarını gözaltına aldı. Sınır bölgesinde yaşayan sakinlerin ihbarı sınır muhafızlarını harekete geçirdi. İhbarı değerlendirmek ve yabancıları gözaltına almak için "Krakowiec" ve "Salaşi" sınır birimlerinin görevlileri bölgeye doğru harekete geçti. Sınırdan birkaç yüz metre uzakta, askeri personel kaçak kişileri yakaladı.


Bir olayda ikisi çocuk beş Türk uyruklu; diğerinde sınırı bir taksi ile geçmeye çalışan biri çocuk üç İranlı yakalandı. - KİEV

Avrupa Birliği, Ukrayna, Lviv, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:08 Kaynak: İHA
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