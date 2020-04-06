AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı - Son Dakika

Wiewiorowski, söz konusu uygulamanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli biçimde de yapılabileceğini kaydetti.

Kişisel verilerin insanlığa hizmet edecek biçimde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Wiewiorowski, AB çapında ortak bir Kovid-19 mobil uygulaması oluşturulması çağrısında bulundu.

Wiewiorowski, çeşitli AB ülkelerinin Kovid-19 salgını karşısında kamu sağlığını korumak için farklı mobil uygulamalar geliştirmekte olduklarını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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