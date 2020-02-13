AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu' - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu' - Son Dakika Dünya

AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu'

6 saat önce

Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce göçmen sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı. Şu anda 30 bini aşkın mülteci Bosna Hersek'te yaşam mücadelesi veriyor. Bazıları sınırı geçmeye çalışırken Hırvat polisinin şiddetine maruz kalıyor

AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu', System.String[]

Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce mülteci Balkanların batısında alınan sert güvenlik önlemleri ve sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı.


2017 yılında Balkan rotası üzerinden Avrupa Birliği (AB) topraklarına ulaşmayı binden az kişi başarırken, sınır ekiplerince durdurulan ve geri gönderilen 30 bini aşkın mülteci şu anda Bosna Hersek'te yaşam mücadelesi veriyor.

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Bosna - Hersek, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:15 
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