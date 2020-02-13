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AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu'
6 saat önce
Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce göçmen sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı.
Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce göçmen sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı. Şu anda 30 bini aşkın mülteci Bosna Hersek'te yaşam mücadelesi veriyor. Bazıları sınırı geçmeye çalışırken Hırvat polisinin şiddetine maruz kalıyor
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:12
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