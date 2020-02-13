AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu' - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu' - Son Dakika Dünya

AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu'

6 saat önce

Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce göçmen sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı.

Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce göçmen sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı. Şu anda 30 bini aşkın mülteci Bosna Hersek'te yaşam mücadelesi veriyor. Bazıları sınırı geçmeye çalışırken Hırvat polisinin şiddetine maruz kalıyor

AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu'

Bosna - Hersek, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:12 
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