AB'ye yapılan iltica başvuruları 2020'de yüzde 32 azaldı - Son Dakika

Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan iltica başvuruları özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının de etkisiyle geçen yıl 2019'a göre yüzde 32 azaldı.

AB İltica Destek Ofisinin (EASO) 2021 İltica Raporu'na göre, AB ülkelerine 2020'de yaklaşık 485 bin iltica başvurusu yapıldı. Bu sayının 2013'ten beri kaydedilen en düşük yıllık başvuru sayısı olduğu belirtildi.

Bir önceki yıla göre yüzde 32 azalan başvuruların çoğu üç Avrupa ülkesine yapıldı. Almanya 122 bin, Fransa 93 bin, İspanya 89 bin iltica başvurusu aldı. Bu üç ülkeye yönelen başvuruların sayısı, toplam iltica taleplerinin yüzde 63'ünü oluşturdu. Yunanistan'da 41 bin, İtalya'da ise 27 bin başvuru kayıtlara geçti.

Raporda, geçen yıl 14 bin 200 başvurunun yanında "ebeveyni veya refakatçisi bulunmayan çocuk yaştaki" kişilerden geldiği belirtildi.

Başvurulardaki düşüşe hem AB ülkelerinde hem de diğer birçok ülkede 2020'nin başında artan Kovid-19 salgın tedbirleri ve seyahat kısıtlamalarının neden olduğu belirtildi.

İltica başvurusu yapan kişilerin geldiği ülkelerdeki sıralama ise 2020'de değişmedi. En fazla başvuru 70 bin kişiyle Suriyelilerden geldi. Suriyelileri 50 bin kişiyle Afganistanlılar, 31 binle Venezuelalılar, 30 binle Kolombiyalılar ve 20 binle Iraklılar takip etti. Bu ülkelerin vatandaşlarının başvuruları AB'deki toplam iltica başvuru sayısının beşte ikisini oluşturdu.

Türkiye en çok sığınmacıyı ağırlayan ülke

Rapora göre, dünya genelinde mülteci nüfusunun büyük çoğunluğu 5 ülkeden gelenlerden oluştu. Küresel toplam mülteci sayısının üçte ikisi Suriye, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar'dan geldi.

En fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke 2020'de değişmeyerek Türkiye oldu. Geçen yıl Türkiye'yi Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya izledi.

AB'ye iltica etmek isteyen kişilerin geldiği göç yollarında ise geçen yıl değişiklik görüldü. Batı ve Doğu Akdeniz rotalarından 2019'a göre geçen yıl daha az kişi AB sınırlarına geldi.

Buna karşılık Batı Afrika, Orta Akdeniz ve Batı Balkanlar'daki yollardan gelişler arttı.