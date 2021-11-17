AB, Yemen'deki idam haberlerinin soruşturulması çağrısı yaptı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), iç savaşın sürdüğü Yemen'in Hudeyde ilinden gelen idam haberlerinin soruşturulması çağrısında bulundu.

AB Yemen Misyonu, Hudeyde'de Husilerden 10 esirin hükümet güçleri tarafından idam edildiği yönündeki haberlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "AB, Hudeyde'de 10 kişinin idam edildiği yönündeki haberler karşısında rahatsızlığını ifade ediyor. Bu tür olaylar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Soruşturulması ve suçluların yargılanması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İngiltere'nin Sana Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Hudeyde'de 10 kişinin hukuksuz bir şekilde idam edildiği yönündeki haberlerden endişe duyulduğu belirtilerek, olayın soruşturulması çağrısında bulunuldu.

İran destekli Husiler, 14 Kasım'da hükümet güçlerinin Hudeyde'de 10 kişiyi idam ettiğini öne sürmüş, hükümet tarafı ise iddiaları yalanlayarak Husilere benzer suçlamada bulunmuştu.