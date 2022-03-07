AB: Yemen kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri - Son Dakika
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AB: Yemen kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri

07.03.2022 23:18
AB: Yemen kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu Başkan Yardımcısı Marion Lalisse, Yemen'in kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu Başkan Yardımcısı Marion Lalisse, Yemen'in kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Lalisse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada Yemen'deki kadınların durumuna değindi.

"Yemen kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri." ifadesini kullanan Lalisse, ülkede barış ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kadın ve erkeğin ekonomiye eşit katılımının şart olduğunu belirtti.

Lalisse, AB'nin Yemenli kadınların her alanda yetkin olması konusuna önem verdiğini vurgulayarak, Yemen'deki AB projelerinin tamamının özellikle kadınların güçlendirilmesine odaklandığını aktardı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Dünya Kadınlar Günü, Avrupa Birliği, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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