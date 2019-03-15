Ab: "Yeni Zelanda'daki Terör Saldırılarında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı Diliyoruz.
2 saat önce
AB: "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.
AB: "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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