Son Dakika Haberleri: AB, yeşil finansmanı sınıflandırmaya hazırlanıyor
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AB, yeşil finansmanı sınıflandırmaya hazırlanıyor

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çevre dostu ve sürdürülebilir ekonomik aktivitelerin belirlenmesine yönelik sınıflandırma uygulamasına 2022 yılında geçilmesi konusunda uzlaştı.

AB, yeşil finansmanı sınıflandırmaya hazırlanıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çevre dostu ve sürdürülebilir ekonomik aktivitelerin belirlenmesine yönelik sınıflandırma uygulamasına 2022 yılında geçilmesi konusunda uzlaştı.

AB Konseyi, düşük karbon salınımlı, kaynakları verimli kullanan, sürdürülebilir ekonomik aktivitelerin finansman sınıflandırmasına ilişkin ortak pozisyon belirlendiğini bildirdi.

Buna göre, daha önce 2020 yılında uygulamaya girmesi beklenen sınıflandırma sistemine 2022 yılı sonuna kadar geçilecek.

İklim değişimiyle mücadele eden, su ve deniz kaynaklarını koruyan, döngüsel ekonomiye katkı sağlayan, kirliliği önleyen, ekosistem ve biyo çeşitliliği muhafaza eden ekonomik aktiviteler sürdürülebilir olarak sınıflandırılacak.

Söz konusu sınıflandırmayla yatırımcılar, finansman sağlayacakları alanların çevreye etkileri konusunda daha fazla bilgi sahibi olacak.

AB ülkelerinin uzlaştığı uygulamanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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