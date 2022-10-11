AB yetkilisi Simson: "Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat" - Son Dakika
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AB yetkilisi Simson: "Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat"

11.10.2022 21:56
AB yetkilisi Simson: "Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat"

Avrupa Birliği (AB) Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson, Avrupa'nın Rusya'da temin ettiği doğal gazın Cezayir'den tedarik edilmesinin "tarihi bir fırsat" olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson, Avrupa'nın Rusya'da temin ettiği doğal gazın Cezayir'den tedarik edilmesinin "tarihi bir fırsat" olduğunu belirtti.

Başkent Cezayir'de düzenlenen 2. Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Forumu'nun açılışında konuşan Simson, AB ülkelerinin Rusya'dan gelen doğal gaza bağımlılıklarını yüzde 41'de yüzde 7,5'e düşürdüklerini ifade etti. Simson, "Avrupa'nın güvenilir ortağı Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat olarak görülebilir." dedi.

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab ise Avrupa ile doğal gaz tedarikinin ötesine geçen ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Arkab, Cezayir ve AB arasındaki enerji ortaklığının yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisinin geliştirilmesi, teknoloji ve bilgi transferi alanlarına taşınmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Cezayir ile AB arasındaki enerji diyaloğunun dördüncü üst düzey yıllık toplantısı da dün Enerji ve Maden Bakanı Arkab ile AB Enerji Komisyonu Komiseri Simson başkanlığında yapılmıştı.

Cezayir, İtalya'nın Sicilya Adası'nı Tunus üzerinden Cezayir'e bağlayan ve yıllık maksimum 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip Trans-Mediterranean boru hattıyla İtalya'ya doğal gaz sağlıyor.

Cezayir'den İspanya'ya uzanan Medgaz boru hattının yıllık kapasitesinin ise yaklaşık 10 milyar metreküp olduğu belirtiliyor.

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cezayir'de Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cezayir'de Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Manfi, Cezayir'de Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Manfi, Cezayir'de
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB yetkilisi Simson: 'Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat' - Son Dakika

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