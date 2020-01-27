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AB'yi terk etmeye hazırlanan İngiltere'nin 'Brexit peni'leri hazır
6 saat önce
AB'den ayrılmaya hazırlanan İngiltere'de resmi Brexit günü tarihi kısa bir mesajla 50 penilerin üzerine basıldı.
Avrupa Birliği'ni (AB) terk etmeye hazırlanan İngiltere'nin 'Brexit peni'leri hazır.
31 Ocak'ta AB ile yollarını resmen ayıracak olan İngiliz hükümeti, o tarihi güne özel madeni para bastırdı. Maliye Bakanı Sajid Javid tarafından basına tanıtılan madeni 50 peni üzerinde "Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk" yazıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:13
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