AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP'de yüzbinlerce euroluk usulsüz fon kullanımı tespit etti

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı aşırı-sağ grupların kendilerine ayrılan fonları usulsüz şekilde kullandığını açıkladı.



Özellikle iki gruba verilmiş olan 500 bin euronun üzerinde bir fonun grup üyelerince yasal olmayan yöntemlerle harcandığını duyuran OLAF'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamasında soruşturmanın 2015'ten bu yana yürütüldüğü belirtildi.