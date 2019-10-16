Son Dakika Haberleri: AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP'de yüzbinlerce euroluk usulsüz fon kullanımı tespit etti
Son Dakika Dünya AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP'de yüzbinlerce euroluk usulsüz fon kullanımı tespit etti

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP'de yüzbinlerce euroluk usulsüz fon kullanımı tespit etti

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı aşırı-sağ grupların kendilerine ayrılan fonları usulsüz şekilde kullandığını açıkladı.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP'de yüzbinlerce euroluk usulsüz fon kullanımı tespit etti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı aşırı-sağ grupların kendilerine ayrılan fonları usulsüz şekilde kullandığını açıkladı.


Özellikle iki gruba verilmiş olan 500 bin euronun üzerinde bir fonun grup üyelerince yasal olmayan yöntemlerle harcandığını duyuran OLAF'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamasında soruşturmanın 2015'ten bu yana yürütüldüğü belirtildi.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27 
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