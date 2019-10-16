AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP'de yüzbinlerce euroluk usulsüz fon kullanımı tespit etti
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı aşırı-sağ grupların kendilerine ayrılan fonları usulsüz şekilde kullandığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı aşırı-sağ grupların kendilerine ayrılan fonları usulsüz şekilde kullandığını açıkladı.
Özellikle iki gruba verilmiş olan 500 bin euronun üzerinde bir fonun grup üyelerince yasal olmayan yöntemlerle harcandığını duyuran OLAF'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamasında soruşturmanın 2015'ten bu yana yürütüldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27
ABD'de yaşayan Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 2002'de söylediği sözler hatırlatıldı Trump'ın Türkiye kararı sonrası çelik sektöründe yeni süreç başladı Merih Demiral ve Mert Günok Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi!