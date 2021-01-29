AB yönetimi, aşı geliştiren şirketlerin yöneticileriyle görüşecek - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İngiltere- İsveç firması AstraZeneca ile yaşanılan ihtilafın ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren ve AB ile sözleşmesi bulunan firmaların yöneticileriyle görüşecek.

Video konferansla 31 Ocak'ta yapılacak toplantıya AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra AB'nin aşı alım sözleşmesi imzaladığı Moderna, Sanofi, CureVac şirketlerinin üst yöneticileri katılacak.

Halen AB genelinde kullanılan aşının üreticisi BioNTech ile Pfizer'i her iki şirketin yöneticileri Uğur Şahin ve Albert Bourla temsil edecek. AB ile aşı tedarikinde kesinti yapacağı için bir haftadır ihtilaf içinde bulunan AstraZeneca CEO'su Pascal Soirot da toplantıda yer alacak.

Von der Leyen'in sözcüsü Eric Mamer, toplantının sadece aşıların tedarikinde yaşanan sorunlar için düzenlenmediğini, yanlış beklentiler yaratmak istemediklerini söyledi.

Bir tarafta AB içinde aşıların dağıtımını yürüttüklerini, diğer tarafta geleceğe yönelik hazırlıklar içinde olduklarını belirten Mamer, "Mevcut kriz temelinde modelimizi çok hızlı şekilde geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

AB, mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde 450 milyon nüfuslu birlik içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini 1 Haziran'a kadar aşılamayı hedefliyordu. Ancak aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağını açıklamasıyla AB'de hedefin tutturulamayacağı yorumları arttı.

AB içinde mevcut halde onay almış BioNTech-Pfizer aşısı ile Moderna aşıları kullanılıyor. Moderna'nın önceden beri düşük miktarlarda tedarik yaptığı biliniyor. En fazla kullanılan BioNTech-Pfizer aşısının teslimatlarında bir miktar azalma olacağı iki hafta önce açıklanmıştı. Şirket iki hafta boyunca yüzde 8'lik kesintinin ardından üretim ve teslimatın normale döndüğünü açıklamıştı.

Ancak geçen hafta AstraZeneca'nın teslimatları ciddi oranda düşüreceğini açıklamasıyla şirketle AB arasında gerilim başlamıştı. Kısa süre içinde aşısının onaylanması beklenen AstraZeneca'nın tedarikinde öngörülen kesintinin yılın ilk çeyreği için yüzde 60'ın üzerinde olacağı belirtiliyor.

AB ise firmadan sözleşmesindeki taahhütlere bağlı kalmasını ve AB ülkelerindekinin yanı sıra İngiltere'dekiler dahil olmak üzere tüm tesislerinden AB'ye aşı tedarik etmesini istiyor.

Gelecekte aşısı onaylanacak firmaların da benzer şekilde tedarikte kesinti yapmasını engellemesi için AB yönetimine baskılar artıyor.