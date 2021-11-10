AB yönetimi, Belarus-Polonya göçmen kriziyle ilgili diplomatik girişimlere başlıyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerle ilgili diplomatik çabaları yoğunlaştırmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın bu kapsamda birçok ülkeyi ziyaret etmesi ve bu kapsamda gelecek hafta Ankara'ya gitmesi bekleniyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin bu yaz ilk olarak Irak'ın kuzeyinden Bağdat'a, oradan da Belarus ve Litvanya'ya gitmeye başladığını hatırlattı.

Girişimleri sonucunda Irak hükümetinin Bağdat-Minsk uçuşlarını durdurduğunu anımsatan Borrell, başka Orta Doğu ülkelerinden Belarus'a uçuşların artmaya başladığını ve Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden birçok kişinin taşındığını aktardı.

Borrell, "Kaynak ve transit ülkelerle diplomatik olarak görüşmeler yaparak bu akışı durdurmaları için iş birliği yapmalarını istedik. Bugüne kadar 13 ilgili ülkeyle görüştük. Irak makamlarıyla ben şahsen görüştüm. Şimdi çabalarımızı genişletmeliyiz çünkü tek veya birkaç aktörün dahil olduğu, bir noktadan diğerine seyahatlerden bahsedemiyoruz. Transit noktaları ve çok sayıda hava yolu şirketini kapsayan geniş bir seyahat ağı bulunuyor." dedi.

AB'nin diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirten Borrell şöyle devam etti:

"AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ı önümüzdeki günlerde Abu Dabi, Bağdat, Beyrut, Erbil'e gitmesi için görevlendirdi. Daha birçok yer var. Schinas daha sonra Ankara'ya da gidecek. Schinas, özel olarak AB sınırlarına baskı yapan ve insanların hayatına mal olan bu krizi ele alacak."

Borrell ayrıca olası yeni güzergahları da izlediklerini, 20'den fazla ülkedeki uçuş bağlantılarını takip ettiklerini bildirdi.

AB olarak birçok ülkede AB'ye özgürce girişlerin mümkün olmadığına yönelik bilgilendirme yapacaklarını aktaran Borrell, birçok kişinin yanlış bilgiyle 6-7 bin dolarlık maliyetlerle Belarus'a gittiğini, paralarını boşa harcadıklarını anlatacaklarını söyledi.

Borrell, "Bu kişilere 'İnsan kaçakçılarına inanmayın. Gitmeyin, paranızı boşa harcamayın, hayatınızı tehlikeye atmayın' diyeceğiz." ifadesini kullandı.