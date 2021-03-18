AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
18.03.2021 14:25
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.
AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.
Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.
AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.
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