AB yönetiminden, Cezayir'e karşı üyesi İspanya'ya destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Sahra sorununda politikasını Fas'tan yana değiştiren İspanya ile ticareti kesen ve dostluk anlaşmasını askıya alan Cezayir'e karşı İspanya'ya destek açıklaması yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ortak açıklamalarında, Cezayir'in İspanya ile 2002'de imzalanan dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasını askıya almasının büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.

İki üst düzey AB yöneticisinin açıklamasında, Cezayir'in İspanya'ya yönelik kararlarının etkilerinin değerlendirildiği, bu kararların özellikle ticaret ve yatırımlar alanında AB-Cezayir Ortaklık Anlaşması'nın da ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, üçüncü ülkelerin AB üyesi ülkelerle ilişkilerinin aynı zamanda AB ile ilişkilerinin de parçası olduğu ifade edilerek, şu değerlendirmeler paylaşıldı:

"AB içindeki birlik ve dayanışma, diğer ülkelerle ilişkilerimizde çıkarlarımızı ve değerlerimizi korumamızın anahtarıdır. Üstelik ticaret politikaları AB'nin salahiyetindedir ve AB, bir birlik üyesine karşı uygulanan her türlü cebri tedbire karşı durmaya hazırdır. Ancak AB yine de anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun ilk yol olmasını tercih etmektedir."

Açıklamada, ayrıca ticaret ve yatırım ilişkilerinin yeniden kurulması için AB'nin en kısa zamanda bir yol bulunacağına dair inanç duyduğu bildirildi.

İspanya-Cezayir arasındaki kriz

İspanya hükümeti, Batı Sahra sorunu nedeniyle Fas ile yaklaşık 10 ay süren diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için mart ayında harekete geçmişti.

Başbakan Pedro Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine girilmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir de Madrid'deki Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çekmişti.

İspanya Başbakanı Sanchez, 8 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez'in konuşmasından birkaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.