AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama - Son Dakika

AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

19.03.2021 17:19
AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmede, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'deki Suriyelilerin durumu ve bölgesel konuların değerlendirildiği, ayrıca...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmede, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'deki Suriyelilerin durumu ve bölgesel konuların değerlendirildiği, ayrıca AB liderlerinin olası Türkiye ziyaretlerinin ele alındığı bildirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmenin ardından Michel ve von der Leyen'in ortak açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

AB tarafının gerginliğin düşürülmesinin devamının önemine ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesine işaret ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin durumu hakkında görüş alışverişi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuların da gündeme geldiği bildirildi.

Görüşmede, Michel ve von der Leyen'in AB Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye olası ziyaretlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama - Son Dakika


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