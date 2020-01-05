AB Yüksek Temsilcisi Borell, İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borell, İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü - Son Dakika

AB Yüksek Temsilcisi Borell, İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek gerginliğin azaltılması için çağrıda bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borell, İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek gerginliğin azaltılması için çağrıda bulundu.

Borell, Zarif'le görüşmesini resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Görüşmede mevcut gelişmelerin ele alındığını aktaran Borell, gerginliği azaltma ve itidalli davranmanın önemine işaret ettiğini kaydetti. Borell, İran nükleer anlaşmasının da görüşüldüğünü belirterek anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu ve "koordinatör" olarak kendisinin anlaşmaya bağlılığını koruduğunu ifade etti.

İranlı general Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı İsmail Kaani'yi getirmişti.

Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım
İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti

Son Dakika Haberleri
07:20 Kamboçya'da çöken binada ölü sayısı 24'e çıktı - Son Dakika
07:08 Endonezya'daki selde ölü sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika
07:06 BM Libya Özel Misyonundan Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama - Son Dakika
07:03 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölü - Son Dakika
07:03 Takla atan otomobil alev aldı 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 07:52:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Yüksek Temsilcisi Borell, İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]