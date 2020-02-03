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AB Yüksek Temsilcisi Borell Tahran'da Zarif'le "nükleer anlaşmayı" görüştü
6 saat önce
Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüştü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Borell, başkent Tahran'daki dışişleri bakanlığı binasında Zarif ile bir araya geldi.
Görüşmede, nükleer anlaşmanın geleceği, uluslararası gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Borell'in Tahran temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'yle de bir araya gelmesi planlanıyor.
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